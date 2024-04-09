«اقتـ.لوهم جميعا».. داعـ.ش يثير الرعب ويهدد دوري أبطال أوروبا.. و«يويفا» يصدر بيانا عاجلا

الشارقة - اميمة ياسر -

هدد تنظيم داعش الإرهابي بشن هجمات إرهابية على ملاعب كرة القدم التي تستضيف مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يعود دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء بذهاب ربع النهائي، باستضافة ريال مدريد لـ مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بينما يستضيف ملعب الإمارات مباراة آرسنال وبايرن ميونخ، فيما ستلعب مواجهة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند غدًا بملعب واندا ميتروبوليتانو، وفي نفس الوقت سيحل برشلونة ضيفًا على باريس سان جيرمان بملعب بارك دي برانس.

ومؤخرًا، قام التنظيم الإرهابي، بتفجير في مركز تسوق بالعاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى مقتل 143 شخصًا، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن تنظيم داعش يريد مجزرة جديدة، بتهديد مماثل لملاعب سانتياجو بيرنابيو، والإمارات، وميتروبوليتانو، وبارك دي برانس.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن التنظيم أعلن عن ذلك من خلال ملصق في منصته "العزايم"، حيث عادة ما يطلقون التهديدات من خلال تلك المنصة، تحت شعار "اقتلوهم جميعًا".

ونشر تنظيم داعش صورة لرجل مسلح وأسماء أربعة ملاعب ستقام فيها المباريات هذا الأسبوع، مع تعليق: "اقتلوهم جميعا".

وتعد كرة القدم من بين أهداف تنظيم داعش، الذي قام بعمل إرهابي في 2015 من قبل خلال مباراة فرنسا وألمانيا، وتم تفجير حانة قرب ملعب سان دوني، وتوفى بسببها 131 شخصًأ وأصيب 415، أثناء وجود الرئيس الفرنسي حينها فرانسوا هولاند.

من جانبه، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بياناً رسمياً حول تهديدات داعش باستهداف ملاعب دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

وقال يويفا في بيانه: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على علم بالتهديدات الإرهابية المزعومة التي تم توجيهها تجاه مباريات دوري الأبطال هذا الأسبوع".

وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق مع السلطات في الأماكن المعنية. من المقرر إقامة جميع المباريات كما هو مقرر مع وجود الترتيبات الأمنية المناسبة".