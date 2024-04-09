ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الثلاثاء دوري الأبطال

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الثلاثاء دوري الأبطال،تحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على ريال مدريد اليوم في ملعب سانتياغو بيرنابيو، وهي مباراة مرتقبة من قبل الجماهير، وذلك ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

في المواجهة الأخيرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، فاز السيتي بشكل ساحق على الريال، حيث فاز بيب غوارديولا بفارق أربعة أهداف دون رد، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

بدأ ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا لعام 2024 في المجموعة الثالثة وتأهل من فوقها بنقاط كاملة قبل أن يتم إخراج لايبزيغ من دور الستة عشر.

بالمقابل، قدّم فريق مانشستر سيتي أداء قويًا في المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا، وتأهل بشكل مثالي، كما فاز بستة أهداف مقابل هدفين ضد كوبنهاجن في دور الـ 16.

يذاع مباشرا الآن مباراة ريال مدريد، بطل أوروبا 14 مرة، حيث يسعى للانتقام من هزيمته في نصف نهائي الموسم الماضي. تحقق ريال مدريد نتائج رائعة هذا الموسم، حيث يتصدر الدوري الإسباني ويقدم أداء هجومي ممتاز. الفريق يعتمد على خبرة لاعبيه مثل كريم بنزيما، لوكا مودريتش، وتوني كروس، بالإضافة إلى حماس الشباب مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

مانشستر سيتي المباشر، بطل إنجلترا، يسعى لتأكيد سيطرته على أوروبا. الفريق يقدم أداء استثنائي هذا الموسم، حيث يتنافس على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ويقدم كرة قدم جميلة بقيادة المدرب بيب غوارديولا. يعتمد مانشستر سيتي على هجومه القوي بقيادة ايرلينغ هالاند، كيفين دي بروين، وفيل فودين بالإضافة الى خط وسط قوي بقيادة رودري.

ستكون المباراة صراعا تكتيكيا بين غوارديولا وأنشيلوتي، حيث يُعرف كل منهما بذكاءه التكتيكي وقدرته على قراءة المباراة. سيسعى كل منهما إلى فرض أسلوب لعبه على الآخر، مما سيجعل المباراة مثيرة للغاية.لقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

beIN Sports HD 1

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3اتُ المباراة:

من المتوقع أن تكون المباراة متكافئة، حيث يتمتع الفريقان بإمكانيات متقاربة. يمكن أن تحسم المباراة بسبب تفاصيل صغيرة مثل ركلة جزاء أو خطأ فردي.

سيلعب الجمهور دوراً كبيراً في دعم فريقهم، خاصة ريال مدريد اليوم في المباراة التي ستُبث مباشرة على يلا شوت والتي ستقام على أرضهم.