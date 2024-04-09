بيلينجهام وفينيسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تشكيل مواجهة مانشستر سيتي الرسمي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



ومن المقرر انطلاق مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في التاسعة من مساء الليلة، والتي يشهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو معقل الملكي.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: ميندي - روديجر - تشواميني - كارفاخال.

الوسط: كامافينجا - كروس - فالفيردي

الهجوم: بيلينجهام - فينيسيوس - رودريجو

وتقرر خوض مواجهة الإياب بين الريال والسيتي في السابع عشر أبريل الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا