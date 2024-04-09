ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا ، وفي ليلة من ليالي الكرة الأوروبية المثيرة، يتجه عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب سانتياغو بيرنابيو الشهير، حيث سيتصارع ريال مدريد مع مانشستر سيتي في قمة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024. تعد هذه المواجهة تكملةً لتاريخ منافسات مثيرة بين الفريقين، وتعد فرصة لكل منهما لتحقيق التفوق والتقدم نحو المربع الذهبي للبطولة الأغلى في القارة العجوز.

في آخر مواجهة جمعت الفريقين، شهدت القاعدة السانتياجو بيرنابيو فوزًا ساحقًا لمانشستر سيتي على حساب ريال مدريد بنتيجة 4-0، بعد تعادل مثير في مباراة الذهاب. هذا الانتصار أعطى السيتيزنز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي وأثبت قوتهم أمام الفريق الملكي.

بدأت رحلة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024 بتحقيق الصدارة في المجموعة الثالثة بنتائجه الممتازة، لاحقًا تخطوا عقبة لايبزيغ في دور الـ 16 بثقة وإتقان.

من جانبها، كانت رحلة مانشستر سيتي في المسابقة مليئة بالنجاحات أيضًا، حيث تصدروا المجموعة السابعة بنفس الإصرار والعزيمة التي عهدناها منهم، ثم فازوا بثقة كبيرة على كوبنهاجن في دور الـ 16 بمجموع نتيجة 6-2.

تُظهر هذه المباراة القوة والإصرار من الطرفين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتحقيق الأفضلية قبل لقاء الإياب. فرصة لريال مدريد لاستعادة الانتصار وإسقاط حامل اللقب، بينما يسعى مانشستر سيتي لمواصلة سلسلة نجاحاته وإثبات تفوقه على المستوى الأوروبي.

من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومليئًا بالتشويق، حيث ستتصارع الأندية الكبيرة من أجل تحقيق الفوز وتقديم أداء مميز يسجل في ذاكرة عشاق اللعبة. ستكون ليلة استثنائية في عاصمة إسبانيا، مدريد، حيث يتلاقى الأبطال في ساحة المعركة لتحديد من سيتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة الأوروبية الأمينة، دوري أبطال أوروبا.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، وكيفية مشاهدة البث المباشر ومعلق المباراة وأكثر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم بدوري الأبطال 2024

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري للمسابقات الأوروبية في الوطن العربي، وستكون القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر شاشتها هي "beIN Sports HD 2".

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

لكن هناك عدد من القنوات التي ستذاع عليها القمة المرتقبة على الأقمار الصناعية الأوروبية، لعل أبرزها "Kanal A Slovenija, canale 5 italia, TV3+ Denmark".

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم

يمكنك مشاهدة قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم من خلال القمرين الصناعيين العربين عرب سات وسهيل سات، أما القنوات الأوروبية فتجدها على الأقمار والترددات التالية..

تردد القنوات الناقلة لمباراة الريال والسيتي اليوم

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN Sports HD 2 نايل سات 11013 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10810 أفقي 27500 2/3 Kanal A Slovenija Eutelsat W2 11221 أفقي 30000 3/4 canale 5 italia Hot Bird 1-6 11917 عمودي 27500 2/3 TV3+ Denmark Astra 1A 11977 عمودي 27500 3/4



كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم

بحصول قنوات بي إن سبورت على حقوق دوري أبطال أوروبا 2024، فيمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم من خلال تطبيق "TOD" أو "beIN CONNECT".

معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

أسندت قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024 لمعلق واحد، وهو عصام الشوالي.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، هو اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 في استاد سانتياغو بيرنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة المنتظرة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.