أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال تشكيل الجانرز لمباراة بايرن ميونخ الألماني، الذي ينطلق بعد قليل في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة آرسنال و بايرن ميونخ في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق آرسنال تواجد بوكايو ساكا ومارتينيلي بعد تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها.

تشكيل آرسنال لمباراة بايرن ميونخ:

في حراسة المرمى رايا

في الدفاع: كيويور - ويليام ساليبا - جابرييل - بنجامين بن وايت .

في الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتن أوديجارد.

في الهجوم: مارتينيلي - بوكايو ساكا - كاي هافيرتز.

ويلتقي الفائز من مباراة آرسنال وبايرن ميونخ المتأهل من مواجهة ريال مدريد و مانشستر سيتي.