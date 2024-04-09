ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري ابطال اوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر دوري ابطال اوروبا،في مباراة العودة التي لا تُنسى في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي ، يلتقي ريال مدريد الفائز باللقب 14 مرة مع مانشستر سيتي حامل اللقب مرة أخرى، حيث سيواجهان مباراة الذهاب في ربع النهائي يوم الثلاثاء على ملعب برنابيو.

قبل أقل من 12 شهرًا بقليل، سحق رجال بيب جوارديولا الفريق الفائز باللقب 14 مرة بنتيجة 5-1 خلال مباراتين ليتأهلوا إلى المباراة النهائية، على الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن أن يفصل بين الخصمين العملاقين في العاصمة الإسبانية قبل أن يشتعل سيتي في ملعب الاتحاد.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري ابطال اوروبا

اعتاد ريال مدريد سريعًا على ليالي خروج المغلوب المكثفة مع نظرائهم في مانكون، ولديه الكثير من الأخطاء التي يجب تصحيحها بعد إحراج الاتحاد العام الماضي، لكن الخط الساخن لبلانكوس بقيادة كارلو أنشيلوتي يشير إلى أن المضيفين يوم الثلاثاء يمكنهم انتزاع التاج من قبضة سكاي بلوز.

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بعد معاناته من كأس الملك على يد أتلتيكو مدريد في منتصف يناير، نجح بطل الدوري الأسباني المنتخب في الحفاظ على سلسلة من 13 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات، بما في ذلك الفوز ذهابًا وإيابًا - وإن كان غير مقنع بعض الشيء - على لايبزيج في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

الفوز 1-0 خارج أرضه سبق التعادل 1-1 على ملعب برنابيو في مباراة الإياب، وهو ما كان كافياً لإرسال بطل أوروبا 14 مرة إلى دور الثمانية للموسم الرابع على التوالي، وقد مرت 20 عاماً منذ أن نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز خارج أرضه بنتيجة 1-0. خرج آخر مرة من المنافسة الأولى في القارة في هذه المرحلة.

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منذ سقوطه أمام تفوق موناكو في موسم 2003-2004، خرج لوس بلانكوس منتصرًا من آخر 11 مباراة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويجتمع المضيفون مجددًا مع مانشستر سيتي على خلفية سلسلة انتصارات في الدوري الأسباني في ثلاث مباريات متتالية، حيث سجلوا 10 أهداف في مرمىهم. سيلتا فيجو، أوساسونا، وأتلتيك بلباو.

استمتع باستراحة لمدة تسعة أيام منذ فوزه المباشر 2-0 على الأخير، مما أبقى على فارق ثماني نقاط عن برشلونة في صدارة الترتيب ، ويسعى لوس بلانكوس الآن إلى تمديد خطه المذهل دون هزيمة على أرضه - حيث وصل إلى 26 مباراة منذ ذلك الحين انتصار فياريال 3-2 في أبريل 2023 – إذا أرادوا الوصول إلى مانشستر بشيء لحمايته بدلاً من متابعته.

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يمثل هدف التعادل غير المهم الذي سجله ويلي أوربان لصالح فريق آر بي لايبزيغ أيضًا الهدف الوحيد الذي استقبلته شباك ريال مدريد في آخر خمس مباريات على أرضه في جميع البطولات، لكن حامل اللقب مان سيتي يصل إلى العاصمة بعد أن أظهر براعته الهجومية على الطريق طوال الوقت. 2024.

بعد اجتياز مرحلة المجموعات دون خسارة أي نقطة، قام مانشستر سيتي عادة بعمل خفيف على بطل الدنمارك كوبنهاجن في دور الـ16 بفوزين 3-1 ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن رجال بيب جوارديولا سجلوا ثلاثة أهداف بشكل مثير في كل منهما. من مبارياته الثمانية في دوري أبطال أوروبا حتى الآن في موسم 2023-24.

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في الواقع، منذ تعادل برنابيو 1-1 في العام الماضي، لم يفشل السيتي في الفوز في البطولة الأوروبية الكبرى - متمتعًا بثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا في 10 مباريات - ويبلغ إجمالي سلسلة انتصاراته في المسابقة عند 1-1. 21 هدفًا رائعًا منذ الخسارة 3-1 خارج أرضه أمام ريال مدريد في عام 2022.

من خلال الفوز على كريستال بالاس 4-2 في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت - بفضل تحفة كيفن دي بروين - تظل قوات جوارديولا في ذيل منافسي اللقب أرسنال وليفربول وتصل إلى البرنابيو بعد تجنب الهزيمة في كل من آخر 25 مباراة. في جميع المسابقات، فازوا في 11 من آخر 12 مباراة لهم خارج ملعب الاتحاد.

علاوة على ذلك، بدأت سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا بالفوز 4-0 على أرضه في مايو الماضي على ريال مدريد، الذي فاز مرة واحدة فقط من آخر ست مباريات مع حامل اللقب. ومع ذلك، في واحدة فقط من المواجهات الخمس التي خاضها لوس بلانكوس مع السيتيزنز في البرنابيو، انتهى الأمر بالإسبان على الجانب الخاسر، ولكن يجب أن يمنح شيء ما في النهاية بين المديرين اللذين حققا أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم بدوري الأبطال 2024

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري للمسابقات الأوروبية في الوطن العربي، وستكون القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر شاشتها هي "beIN Sports HD 2".

لكن هناك عدد من القنوات التي ستذاع عليها القمة المرتقبة على الأقمار الصناعية الأوروبية، لعل أبرزها "Kanal A Slovenija, canale 5 italia, TV3+ Denmark".

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم

يمكنك مشاهدة قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم من خلال القمرين الصناعيين العربين عرب سات وسهيل سات، أما القنوات الأوروبية فتجدها على الأقمار والترددات التالية..

تردد القنوات الناقلة لمباراة الريال والسيتي اليوم

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN Sports HD 2 نايل سات 11013 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10810 أفقي 27500 2/3 Kanal A Slovenija Eutelsat W2 11221 أفقي 30000 3/4 canale 5 italia Hot Bird 1-6 11917 عمودي 27500 2/3 TV3+ Denmark Astra 1A 11977 عمودي 27500 3/4



كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم

بحصول قنوات بي إن سبورت على حقوق دوري أبطال أوروبا 2024، فيمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم من خلال تطبيق "TOD" أو "beIN CONNECT".

معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

أسندت قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024 لمعلق واحد، وهو عصام الشوالي.