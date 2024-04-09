ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (يلا شوت) بث مباشر دوري الأبطال

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (يلا شوت) بث مباشر دوري الأبطال،تتجه أعين محبي كرة القدم حول العالم نحو ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، العاصمة الإسبانية، لمتابعة المباراة المرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. سيستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في هذا النهائي المبكر للبطولة.

ويستقبل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بالثلاثية، مانشستر سيتي، حامل الرقم القياسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تجمع الفريقين في النسخة الثالثة على التوالي من البطولة. وقد انتهت المباراة الأخيرة بفوز ساحق للفريق الإنجليزي على ريال مدريد بنتيجة 4-0 على ملعبهم في الموسم الماضي.

ويسعى ريال مدريد المضيف لهذا اللقاء إلى الانتقام من تلك الهزيمة أمام جماهيره، والاستفادة من أدائه الممتاز هذا الموسم في الدوري حيث يحتل صدارة الترتيب برصيد 75 نقطة، وقد تمكن الفريق من الوصول إلى ربع نهائي البطولة بعد تغلبه على فريق لايبزيغ الألماني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (يلا شوت) بث مباشر دوري الأبطال

أثناء دخول فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، يسعون لتحقيق نجاحات مثل تلك التي حققها العام الماضي، حيث فازوا بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي. يستمرون في المنافسة على لقب الدوري مع أرسنال وليفربول، وتمكنوا من التأهل للدور التالي في دوري الأبطال بفوزهم على كوبنهاغن الدنماركي.

التقى الفريقان في 10 مواجهات في دوري أبطال أوروبا، وانتصر الريال في 3 مباريات، بينما حقق السيتي الفوز في 4 مواجهات. ولم يفز ريال مدريد سوى في مباراة واحدة من أصل 6 مباريات أخيرة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادلا في مباراة وخسر الريال 4 مباريات.

متى موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم

يمكنك مشاهدة قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم من خلال القمرين الصناعيين العربين عرب سات وسهيل سات، أما القنوات الأوروبية فتجدها على الأقمار والترددات التالية..

تردد القنوات الناقلة لمباراة الريال والسيتي اليوم

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN Sports HD 2 نايل سات 11013 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10810 أفقي 27500 2/3 Kanal A Slovenija Eutelsat W2 11221 أفقي 30000 3/4 canale 5 italia Hot Bird 1-6 11917 عمودي 27500 2/3 TV3+ Denmark Astra 1A 11977 عمودي 27500 3/4



كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم

بحصول قنوات بي إن سبورت على حقوق دوري أبطال أوروبا 2024، فيمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم من خلال تطبيق "TOD" أو "beIN CONNECT".