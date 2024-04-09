شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم.. نور مسعد: التواشيح وصلاة التراويح وعمو فؤاد من أجمل ذكريات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجمنا اليوم في نوستاليجا النجوم هى نور مسعد حكم كرة القدم.

قالت نور مسعد أن شهر رمضان يعنى الكثير لها ، وملئ بالذكريات مع والديها الراحلين، حيث أن اللمة مع الأسرة تختلف عن قضاء الشهر بمفردك.

وأضافت حكم كرة القدم أنها كانت تتابع حلقات عمو فؤاد، و تحب سماع التواشيح، وصلاة التراويح، و كذلك المسحراتى الذى يجوب فى الشوارع.