هيقضي العيد في البيت.. خروج أحمد رفعت من المستشفى.. ووسائل إعلام تكشف موعد عودته للملاعب

الشارقة - اميمة ياسر -

حصل أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، على إذن بالخروج من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، وذلك بعد الأزمة القلبية المفاجئة التي تعرض إليها خلال لقاء الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري.

ونقل موقع قناة "العربية" عن مصدر بنادي فيوتشر قوله إن رفعت حصل على موافقة الأطباء بالخروج اليوم الثلاثاء، من المستشفى وقضاء العيد في منزله مع استمراره تحت الملاحظة الطبية، وذلك بعد تحسن نتائج الكلى.

وأضاف المصدر أن الأطباء وضعوا برنامجاً وقائيا لأحمد رفعت تحت إشراف طبيب متخصص.

وفي السياق، كشفت وسائل إعلامية عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر طبي مقرب من أحمد رفعت قوله إن حالة أحمد رفعت أصبحت طبيعية واللاعب أصبح لا يعاني من أي أزمات طارئة، ووظائف الكلى طبيعية ولا تستدعى تواجده بالمستشفى حاليا.

وأكد المصدر: "لم يحدث توقف لعضلة القلب كما تردد، لأن ذلك الأمر كان سيؤدي إلى الوفاة، وما حدث للاعب أنه أصيب بالرفرفة الأذينية ومشكلة في وظائف الكلى."

واختتم المصدر تصريحاته قائلا: "ومن الوارد أن يعود للملاعب مرة أخرى خلال الموسم المقبل."

وقبل أيام، غادر رفعت العناية المركزة وتم نقله إلى غرفة عادية مجهزة، حيث خضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء وذلك بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.

يشار إلى أن نجم فريق مودرن فيوتشر كان سقط مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي.

وكشف الطاقم الطبي إصابة اللاعب بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.

وأوضح الأطباء أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطوارئ، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقرار حالة القلب عاد للعناية المركزة.