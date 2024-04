ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

Real Madrid vs. Manchester City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024،ستقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024، اليوم، على أرض ملعب بيرنابيو. يُعتبر فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا في مباراة ذهاب ربع النهائي، ومن المقرر بث المباراة مباشرة في الساعة التاسعة مساءً يوم الثلاثاء.

Many football fans are eager to know details about the anticipated match, specifically, live broadcast, watching the match between Real Madrid and Manchester City in the Champions League.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

شاهد مباراة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على طلب ريال مدريد بإغلاق سقف ملعب سانتياجو بيرنابيو لتحسين الأجواء خلال مباراة مانشستر سيتي اليوم. عندما يكون سقف البيرنابيو مغلقًا، يزداد صوت الجماهير بشكل كبير مما يضع ضغطًا على لاعبي الفريق الضيف على أرضية الملعب.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

التقى فريق ريال مدريد بفريق مانشستر سيتي في 10 مباريات سابقة في دوري أبطال أوروبا، حقق الفريق الملكي الفوز في 3 مباريات فقط، بينما تفوق الفريق الإنجليزي في 4 مباريات وانتهت 3 مباريات بالتعادل بينهما.

متابعة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على الهواء مباشرة.

يواجه الفريقان على أرض سانتياغو خمس مباريات، حيث فاز فريق المضيف في ثلاث مباريات وتعادلا في لقاء واحد، بينما خسر ريال مدريد أمام مانشستر سيتي فقط في مباراة واحدة على أرضه وبين جماهيره.

فاز ريال مدريد في ثلاث مباريات على أرضه، الأولى كانت في موسم 2012-2013 في دور المجموعات حيث انتهت بفوزهم 3-2، وسجل أهداف الفريق مارسيلو وبنزيما وكريستيانو رونالدو، أما أهداف فريف مانشستر سيتي فسجلهم دجيكو وكولاروف، وكان بإمكانك مشاهدة هذه المباراة بث مباشر على قناة دوري أبطال أوروبا.

في الموسم 2015-2016، جرت مباراة إياب نصف النهائي وانتهت بفوز فريق ريال مدريد بنتيجة 1-0، حيث سجل اللاعب الويلزي جاريث بيل الهدف الوحيد في المباراة.

لايف مباراة ريال مدريد والسيتي

في آخر مباراة فاز فيها ريال مدريد على أرضه، كانت في موسم 2021-2022 في مباراة إياب نصف النهائي بنتيجة 3-1، حيث سجل رودريجو (هدفان) وبنزيما لريال مدريد، بينما سجل رياض محرز لفريق السيتي الجزائري.

في الموسم الماضي 2022-2023، انتهت المباراة الوحيدة التي أقيمت في ملعب بيرنابيو بالتعادل. سجّل فينيسيوس جونيور هدفاً لريال مدريد، بينما سجل كيفين دي بروين هدفاً لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. تم بث المباراة مباشرة للجمهور.

فاز مانشستر سيتي بمباراة واحدة فقط خلال موسم 2019-2020 وانتهت بفوزهم بنتيجة 2-1. كانت المباراة مباشرة وكانت بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل إيسكو هدفًا لمدريد وسجل كيفين دي بروين وجابرييل خيسوس أهداف السيتي.