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بايرن ميونخ يعود في اللقاء أمام آرسنال وينهي الشوط الأول متقدما

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح بايرن ميونخ في العودة أمام آرسنال بهدفين لهدف بعد تأخره بهدف نظيف لينتهي الشوط الأول لصالح البافاري في المباراة التي تجمع بينهما الان على ملعب الإمارات في ذهاب دور ربع نهائي .

تقدم ارسنال في بداية الأمر عبر لاعبه بوكايو ساكا بعدما سجل التقدم لصالح المدفعجية في الدقيقة 12 بصناعة زميله بن وايت، ليمنح الجانرز هدف التقدم.

قبل أن يرد سيرج جنابري بهدف التعادل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 18، ليعود البافاري في اللقاء، ثم سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ هدف الفريق الثاني في الدقيقة 32، ليتقدم البافاري بهدفين لهدف عبر ركلة جزاء.

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يلتقي الفائز من المباراة في نصف النهائي، المتأهل من مباراة و مانشستر سيتي .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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