محمد صلاح يقارن بين نجريج وأوروبا

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن نشأته في قرية نجريج، والمقارنة بينها وبين أوروبا.

وقال محمد صلاح عبر منصة “ستاديوم أسترو”:” نجريج قرية صغيرة نشأت وبدأت مسيرتي فيها، والأشخاص فيها عددهم ليس كبيرًا، 1000 شخص أو أقل ويعرف بعضنا البعض لأنها قرية صغيرة تمامًا”.

وتابع: “الجو مختلف عن أوروبا، ففي أوروبا لا أعتقد أن الناس يذهبون إلى بعضهم البعض ويجلسون معا ويتحدثون ويأكلون، لكن هذا يحدث في نجريج وفي بعض الأحيان يحدث ذلك في عطلة نهاية الأسبوع أو شيء من هذا القبيل، ومن الأشياء التقليدية القروية والمصرية أننا نعرف بعضنا البعض كثيرا.. فالقرية مثل عائلة مقربة”.

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وواصل:” لست متأكدًا منذ متى عرفت أنني أريد لعب كرة القدم، لكني أؤمن فقط كما لو كنت مثل كل طفل يريد فقط لعب كرة القدم ومعرفة ما سيحدث في المستقبل”.

واختتم حديثه:” عندما كنت صغيرًا كنت أشاهد معظم المباريات، أعتقد في ذلك الوقت كان ريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، وكان الأمر دائمًا يتعلق بمشاهدة دوري أبطال أوروبا أكثر من الدوري الإنجليزي الممتاز”.