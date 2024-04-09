آرسنال يفتتح التسجيل أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

افتتح فريق آرسنال، التهديف أمام فريق بايرن ميونخ، في المباراة المقامة بينهما الآن، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف آرسنال الآول من تمريرة من بن وايت إلى ساكا الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء لصالح أرسنال سكنت الشباك في الدقيقة 12.

يحتضن ملعب الإمارات مواجهة مثيرة بين فريق آرسنال ضد بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء آرسنال في مباراة الليلة أمام بايرن ميونخ.

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تشكيل أرسنال ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: وايت – ساليبا – جابرييل – كوير

خط الوسط: رايس – جورجينو – أوديجارد

خط الهجوم: هافيرتز – ساكا – مارتنيلي

تشكيل بايرن ميونخ ضد أرسنال

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: داير، جوريتسكا، دي ليخت، ديفيز.

خط الوسط: لايمر، كيميتش.

موسيالا.

خط الهجوم: ساني، كين، جنابري.