أول تعليق من أحمد رفعت بعد تعافيه ومغادرته المستشفى.. فيديو

علق غياب أحمد رفعت لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مودرن فيوتشر، عقب تعافيه ومغادرته المستشفى التي كان يخضع بداخلها للعلاج خلال الفترة الماضية.

وكان أحمد رفعت قد تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري الشهر الماضي، نُقل على إثرها للمستشفى وظل تحت الرعاية لبضعة أسابيع.

وقال رفعت عبر مقطع فيديو تم بثه على الحساب الرسمي لنادي “فيوتشر”: “بفضل دعواتكم، الحمد لله ربنا نجاني، وعديت المرحلة الصعبة، والأمور استقرت بشكل كبير، وأوجه الشكر للجميع على دعواتهم لي».

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وتابع نجم منتخب مصر: “أوجه الشكر لجميع الأطقم الطبية التي ساعدتني في عبور تلك الفترة الصعبة».

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ومن جانبه فقد أعلن مجلس إدارة نادي فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس، مغادرة رفعت لـ مستشفى وادي النيل عقب فترة من الرعاية الطيبة والفحوصات اللازمة بعد الأزمة الصحية الأخيرة.

وقال فيوتشر في بيانه: «سنتابع اللاعب بشكل دوري خلال الفترة القادمة حتى يعود إلى الملاعب قريباً».

واختتم: «نوجه الشكر إلى جميع طوائف الشعب المصري التي لم تتوقف عن الدعاء والسؤال عن اللاعب، لتكون الأخبار السعيدة متزامنة مع الأيام المباركة بختام شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك أتم الله به فرحتكم، وأسعد أيامكم، وكل عام وبلادنا في خير ورخاء».