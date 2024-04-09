الاهلي يجدد عقد نجميه

نجحت إدارة النادي الاهلي، برئاسة محمود الخطيب، في تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

واتفقت إدارة الاهلي مع محمد هاني ظهير أيمن الفريق، على تجديد عقده حتى موسم 2027، حيث يستمر 3 مواسم أخرى، علمًا بأنها حصلت على توقيعه بالفعل.

فيما قامت بالتوقيع مع أكرم توفيق لاعب وسط الفريق، على عقده الجديد الذي يستمر حتى عام 2028 المقبل.

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وكان الاهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، قد تعادل إيجابيًا بهدفين أمام نظيره إنبي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الإثنين.

ويستعد الأحمر لمواجهة نظيره نادي زد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

ويحتل الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة.