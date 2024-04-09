لاعب ريال مدريد يغيب عن مواجهة الإياب أمام مانشستر سيتي

سيغيب أحد لاعبي فريق ريال مدريد، عن مباراة الإياب من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد.

ويحتضن ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الملكي مباراة الفريقين في الوقت الحالي، ضمن إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحصل أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد على بطاقة صفراء، في الدقيقة الأولى من عمر المباراة الجارية حاليًا.

وجاء حصول تشواميني على بطاقة صفراء بعد تدخله القوي ضد جاك جريليش، حيث حصل مانشستر سيتي نتيجة لذلك على ضربة حرة، نفذها برناردو سيلفا مسجلًا الهدف الأول.

ولن يتمكن تشواميني، نتيجة لذلك، من المشاركة في مباراة الإياب يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، بسبب تراكم البطاقات.

تشكيل ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – تشواميني – فيرلاند ميندي.

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الوسط: توني كروس – كامافينجا – فيدي فالفيردي – جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ريال مدريد

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتي الذي أعلنه بيب جوارديولا المدير الفني كالتالي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: أكانجي – جون ستونز – روبين دياش – جفارديول.

الوسط: رودري – كوفاستش – برناردو سيلفا.

الهجوم: جاك جيريليش – فيل فودين – إيرلينج هالاند.