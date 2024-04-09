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بيلينجهام ضد هالاند.. تشكيل مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن مدرب ، كارلو أنشلوتي، التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في ربع نهائي .

ويلاقي الريال نظيره السيتي اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كافاخال - روديجر - تشاوميني - ميندي.

خط الوسط: كروس - كامافينجا - فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس - بيلينجهام - رودريجو.

وعلى الجانب الآخر، أعلن جوارديولا مدرب السيتي التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: جفارديول - أكانجي - ستونز - دياز.

خط الوسط: رودريجو - فودين - كوفاسيتش

خط الهجوم: سيلفا - هالاند - جريليش.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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