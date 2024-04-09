بيلينجهام ضد هالاند.. تشكيل مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشلوتي، التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي الريال نظيره السيتي اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كافاخال - روديجر - تشاوميني - ميندي.

خط الوسط: كروس - كامافينجا - فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس - بيلينجهام - رودريجو.

وعلى الجانب الآخر، أعلن جوارديولا مدرب السيتي التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: جفارديول - أكانجي - ستونز - دياز.

خط الوسط: رودريجو - فودين - كوفاسيتش

خط الهجوم: سيلفا - هالاند - جريليش.