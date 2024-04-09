اجتماع عاجل للانضباط بالكاف بشأن واقعة الاعتداء على محمد معروف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ما يدور خلال الساعات الأخيرة بشأن واقعة الاعتداء على الحكم المصري، محمد معروف، في مباراة نهضة بركان المغربي وابوسليم الليبي

وأوضح المصدر لموقع " نصراوي " إن هناك اتصالات مكثفة لعقد اجتماع عاجل للجنة الانضباط في الكاف، لبحث فرض عقوبات انضباطية بعد الأحداث التي شهدتها مباراة نهضة بركان المغربي وابوسليم الليبي.

وأكد المصدر أن أدجوفي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تواجد في مباراة نهضة بركان وابوسليم بصفته مراقبا لطاقم تحكيم المباراة، وكتب تقرير كامل بأحداث المباراة، بجانب تأكيده إن الوقت بدل الضائع جاء من خلال غرفة تقنية الفيديو.

وأردف المصدر إن لجنة الانضباط تلقت تقريرا من الحكم الدولي محمد معروف، والذي شهد كتابة كافة تفاصيل المواجهة من حصول 7 لاعبين على إنذارات بالإضافة إلى حالتي طرد، لاعب من الفريق المغربي ولاعب آخر من الفريق الليبي.

وستناقش لجنة الانضباط تقارير الحكام ومراقب الحكام ومراقب المباراة من الرأس الأخضر، وكذلك تقرير حسام الزناتي منسق المباراة.

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