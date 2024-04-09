رمضان صبحي يقود هجوم بيراميدز لمواجهة الجونة في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، التشكيل الرسمي لمواجهة الجونة في الدوري المصري.

ويلاقي بيراميدز نظيره الجونة اليوم الثلاثاء، ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة 8 بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - رمضان صبحي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - دودو الجباس.

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