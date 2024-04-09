محمد صلاح يستعرض صورا من تدريبات ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استعرض نجم ليفربول، محمد صلاح، صورا من تدريبات الريدز اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة أتالانتا الإيطالي.

ونشر الجناح المصري صورا عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، والتي ظهر بها وهو يشارك في التدريبات الجماعية.

ويلاقي الريدز نظيره أتالانتا يوم الخميس المقبل 11 أبريل، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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