شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ملعب.. استاد أزتيكا التاريخى بالمكسيك استضاف نهائيات المونديال مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح ملعب أزتيكا التاريخي في 29 مايو 1966، ويقع في ضاحية سانتا أورسولا في مكسيكو سيتي، وهو معقل المنتخب المكسيكي لكرة القدم وهو أيضًا الملعب الرئيسي لنادي كلوب أمريكا.

وعلى مر السنين تم استخدامه من قبل أندية أخرى مثل نيكاكسا وأتلانتي وفريق بوماس وأتلتيكو إسبانيول وكروز أزول.

وتبلغ سعة ملعب أزتيكا حاليًا 87,523 ألف متفرج، وسجل أعلى معدل حضور في 7 يوليو 1968 في مباراة المكسيك ضد البرازيل.

ويعد ملعب أزتيكا أحد أكثر الملاعب شهرة في كرة القدم العالمية وكان أول من استضاف نهائيات كأس العالم مرتين، الأولى نسخة 1970 وهزمت البرازيل إيطاليا 4-1، بينما في الثانية 1986 فازت الأرجنتينعلى ألمانيا الغربية 3-2 هناك.

ويعرف المشجعون الإنجليز ملعب أزتيكا جيدًا لأنه يحمل ذكرى سيئة كان بطلها دييجو أرماندو مارادونا وهدفه الشهير “باليد” في ربع نهائي 1986 بين إنجلترا والأرجنتين.

واستضاف الملعب أول مباراة له في الخامس من يونيو عام 1966 عندما استقبل نيكاكسا فريق فالنسيا الإسباني، وفي عامي 1978 و1990 استضاف نهائيات كأس أمريكا الجنوبية.