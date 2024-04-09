شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت : أشكر الجميع على المساندة والدعم و أتمنى السلامة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد رفعت لاعب فيوتشر الشكر للجميع على مساندته ودعمه خلال الفترة الماضية و نادي فيوتشر و الأطباء المرافقين له منذ إصابته .

غادر منذ قليل أحمد رفعت لاعب فيوتشر من المستشفى بعد موافقة الأطباء المعالجين له بمغادرة المستشفى اليوم الثلاثاء، وقضاء العيد في منزله مع استمراره تحت الملاحظة الطبية، وذلك بعد تحسن نتائج الكلى.

ووضع الأطباء برنامجاً وقائيا لـ أحمد رفعت تحت أشراف طبيب متخصص، خلال تواجده في المنزل.

كان أحمد رفعت قد غادر قبل أيام، العناية المركزة وتم نقل اللاعب إلى غرفة عادية مجهزة، حيث يخضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء وذلك بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.

وكان أحمد رفعت قد سقط مغشياً عليه دون أي تدخلات خلال مشاركته مع فريقه في مباراة الاتحاد السكندري 11 مارس الماضي، وتوقف قلبه لفترة بلغت ساعة ونصف، قبل أن ينجح الأطباء في إنعاش القلب بأحد مستشفيات الإسكندرية، وتم نقل اللاعب إلى القاهرة خلال الأسبوع الماضي بعد استقرار حالته.

حرص عدداً من لاعبى مودرن فيوتشر قد حرصوا على زيارة زميلهم أحمد رفعت، فى المستشفى الذى يعالج به فى القاهرة.