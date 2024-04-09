شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد خدمات حسين السيد أمام مودرن فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، خدمات لاعبه، حسين السيد ظهير أيسر الفريق، والذي كان قد غاب عن اللقاء الماضي للفريق البورسعيدي أمام الاتحاد السكندري بسبب تعرضه للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث، امام مودرن فيوتشر في اللقاء المقبل.

ويستعد النادي المصري لمواجهة مودرن فيوتشر في الرابعة عصر الخميس المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المصري 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

وحذر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق البورسعيدي، من انتفاضة لاعبي مودرن فيوتشر بعد خروجهم من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك قبل مواجهة الخميس المقبل التي تجمع الفريقين بالجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.