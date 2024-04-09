شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاب المنتخبات.. الأفاعى السوداء وراء اشتهار منتخب موزمبيق بـ"المامبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من منتخبات كرة القدم تشتهر بألقاب مختلفة بخلاف اسم الدولة التي يمثلها ويلعب باسمها، وغاليا ما يمثل هذا اللقب طبيعة الشعب أو أصوله التاريخية أو الحضارة التي ينتمي لها أو الطبيعة الجغرافية المحيطة به أو البيئة التي يعيشون فيها، حيث يعبر كل لقب عن أمر تاريخي أو البيئة الخاصة بكل بلد.

وعلى مدار 30 يوما في شهر رمضان تناولنا قصة تسمية المنتخبات الوطنية المختلفة وسبب هذه التسمية، لنتيح الفرصة أمام قراء ”الخليج 365” لمعرفة القصة الحقيقية وراء إطلاق لقب معين على منتخبات كرة القدم.

منتخب موزمبيق يشتهر بلقب "المامبا" أو الأفاعي السوداء هو لقب منتخب هذا البلد المطل على المحيط الهندي في جنوب شرق القارة السمراء.

والمامبا من أخطر أنواع الأفاعي في القارة السمراء، وتتواجد بنسبة كبير في دولة موزمبيق.