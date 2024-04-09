شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يستعين بالاتحاد لدراسة المصرى قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لمودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى، بالمباريات السابقة للنادي المصري، وآخرها مواجهة الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدفين على الفريق البورسعيدي، وذلك لدراسة أهم نقاط القوة والضعف لدى المصري قبل اللقاء المرتقب مع مودرن فيوتشر.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة النادي المصري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية الخميس المقبل، والذي يقام ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وودع مودرن فيوتشر كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع للنهائي، بعد الهزيمة في مباراة الذهاب أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض الفريق 13 مباراة، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.

ويفتقد مودرن فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب مروان محسن بسبب إصابته في أربطة الركبة، بينما يغيب أحمد رفعت بعد تعرضه لوعكة صحية في وقت سابق.