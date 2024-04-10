أرسنال يتعادل مع بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة أرسنال وبايرن ميونخ التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل الأرسنال مع بايرن ميونخ بنتيجة 2-2 على ملعب الإمارات.

سجل هدف الجانرز الأول، ساكا في الدقيقة 12.

سجل هدف البايرن الاول، جنابري في الدقيقة 18.

سجل هدف البايرن الثاني، هاري كين في الدقيقة 32.

سجل هدف الجانرز الثاني، تروسارد في الدقيقة 76.

وتقام مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين الجانرز والعملاق البافاري يوم الأربعاء 17 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب أليانز أرينا.

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