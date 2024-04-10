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"رقم نادر".. حفلة أهداف مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال تعيد نفسها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل مع مانشستر سيتي بنتيجة 3-3، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي ، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتعد هذه هي المرة الرابعة فقط في دوري أبطال أوروبا التي يسجل فيها كلا الفريقين 3 أهداف فأكثر في مباراة الذهاب من مرحلة خروج المغلوب ذهابًا وإيابًا. وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات .

وكانت آخر مباراة تحقق هذا الرقم أيضًا بين هذين الفريقين (مان سيتي 4-3 ريال مدريد في موسم 2021-22).

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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