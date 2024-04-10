"رقم نادر".. حفلة أهداف مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال تعيد نفسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي بنتيجة 3-3، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتعد هذه هي المرة الرابعة فقط في دوري أبطال أوروبا التي يسجل فيها كلا الفريقين 3 أهداف فأكثر في مباراة الذهاب من مرحلة خروج المغلوب ذهابًا وإيابًا. وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

وكانت آخر مباراة تحقق هذا الرقم أيضًا بين هذين الفريقين (مان سيتي 4-3 ريال مدريد في موسم 2021-22).

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