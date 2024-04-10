لياندرو تروسارد يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا من بوابة بايرن ميونخ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل الجناح البلجيكي، لياندرو تروسارد، هدف تعادل أرسنال ضد بايرن ميونخ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح لياندرو تروسارد اللاعب الرابع في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يسجل في أول أربع مباريات له على أرضه في المسابقة، بعد أليساندرو ديل بييرو وفريدريك كانوتي وأوسكار. وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية

وفي نفس المباراة حقق تروسارد رقما مميزا آخر، حيث سجل هدفه السادس كبديل في جميع المسابقات هذا الموسم؛ ولا يوجد لاعب لديه أهداف أكثر عندما شارك بديل في الدوريات الخمس الكبرى بموسم 2023-24.

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