الأسرع.. برناردو سيلفا يدخل تاريخ ريال مدريد ويعيد أمجاد مانزوكيتش (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل صانع الألعاب البرتغالي، برناردو سيلفا، هدف تقدم مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بعد 108 ثوان فقط، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد هدف برناردو سيلفا هو ثاني أسرع هدف يسجله فريق زائر ضد ريال مدريد على ملعب البرنابيو في دوري أبطال أوروبا، بعد ماريو مانزوكيتش لصالح يوفنتوس في أبريل 2018 (77 ثانية). وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية

الجدير بالذكر تقام مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال والسيتي يوم الأربعاء 17 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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