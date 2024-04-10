الثالثة عصرا.. الاتحاد الإفريقي يعلن موعد مباراتي الأهلي ومازيمبي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراتي الأهلي ومازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل المارد الأحمر لنصف النهائي عقب الفوز على سيمبا بنتيجة 3-0 بمجموع المباراتين، بينما فاز الفريق الكونغولي على بترو أتلتيكو 2-1.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفا على مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الموافق 20 أبريل، في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة الموافق 26 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

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