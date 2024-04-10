الأهلي يكشف الحالة الطبية لكريستو بعد جراحة وجه القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف طبيب النادي الأهلي، أحمد جاب الله، الحالة الطبية للاعب الفريق محمد الضاوي كريستو، عقب خضوعه لجراحة لإزالة خراج في منطقة وجه القدم.

وأوضح الدكتور عبر موقع الأهلي الرسمي إن اللاعب أدى تدريبات تأهيلية في "الجيم"، ضمن البرنامج التدريبي المحدد له قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية.

الجدير بالذكر، يلاقي الأهلي نظيره زد غدا الخميس، ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة 8 بالدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء.

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