بيراميدز يقسو على الجونة برباعية في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بيراميدز والجونة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة 8 بالدوري المصري الممتاز.

وفاز بيراميدز على الجونة برباعية نظيفة على ملعب الجونة.

سجل هدف بيراميدز الأول، مصطفى فتحي في الدقيقة 18.

سجل هدف بيراميدز الثاني، إبراهيم عادل في الدقيقة 56.

سجل هدف بيراميدز الثالث، رمضان صبحي في الدقيقة 70.

سجل هدف بيراميدز الرابع، محمود زلاكا في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا، بينما احتل الجونة المركز السابع برصيد 22 نقطة.

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