ملف رياضة الخليج 365.. مقتل لاعبة كرة قدم.. حديث أحمد رفعت.. تعادل الريال مع السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الثلاثاء، أبرزها مقتل لاعبة كرة قدم أرجنتينية على يد زوجها، وحديث أحمد رفعت عقب الخروج من المستشفى، وتعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

"كرة القدم النسائية في حداد".. مقتل لاعبة كرة قدم أرجنتينية على يد زوجها

تعرضت الأرجنتينية فلورنسيا جوينيازو، صاحبة الـ30 عاما، لاعبة نادي أرجنتينو ميندوزا الأرجنتيني، للضرب والخنق من زوجها حتى الموت، ومن ثم انتحر بعدها وترك رسالة على نافذة المنزل لتنبيه الجيران، وجاء نصها: "اتصلوا بـ911، الأطفال وحدهم"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عاد إليكم من جديد.. ماذا قال أحمد رفعت في ظهوره الأول؟ (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مودرن فيوتشر، مقطع فيديو للاعب الفريق أحمد رفعت، وهو يهنئ المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، في أول ظهور عقب أزمته الصحية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

في مباراة الـ6 أهداف.. ريال مدريد يتعادل مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليت أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"كتاليا".. إمام عاشور يرزق بمولوده الأول (صور)

رزق لاعب خط وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، بمولوده الأول، والتي اسماها كتاليا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إقامة عزاء المعد البدني بنادي الزمالك مساء اليوم

أعلن نادي الزمالك، إقامة عزاء محمد مدحت المعد البدني في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الحامدية الشاذلية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا