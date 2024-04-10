دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة برشلونة ضد باريس والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحل فريق برشلونة ضيفا على باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

ويسعى برشلونة للثأر من باريس، حيث تم إقصاء الكتلان على يد العملاق الباريسي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في موسم 2020/21.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في شمال إفريقيا والوطن العربي عبر قنواتها، وتنقل قناة beIN SPORTS 1 المباراة على الهواء مباشرة.

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