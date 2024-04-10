شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة نهائى السوبر الأفريقى لليد بالجزائر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو الاتحاد الافريقى لكرة اليد على تأجيل مباراة نهائى السوبر الأفريقى بالجزائر لتقام يوم 16 من شهر أبريل الحالى بدلا من 15، على أن تقام مباراة نصف النهائى يوم 14 فى موعدها، حيث يشارك فى المنافسة الأهلى والزمالك وجى إس كى الكونغولي، وتأهل الأهلى للنهائى مباشرة لانسحاب منافس نصف النهائى.

جاء ذلك القرار بسبب إقامة مباراة القمة بين النادي الأهلي ونظيره الزمالك في دوري نايل لكرة القدم، والمؤجلة من الدور الأول والمحدد لها يوم 15 أبريل الجاري.

وحدد مسئولو اتحاد كرة اليد يومى 17 و21 مايو القادم موعدا لمواجهتى بلاى أوف نهائى دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2023/2024 بين الأهلى والزمالك. وفى حالة اللجوء لمباراة فاصلة ستقام يوم 24 من نفس الشهر القادم.

ومن المقرر أن يغادر خلال الأيام المقبلة بعثتا الأهلى والزمالك إلى الجزائر لخوض منافسة بطولتى السوبر وكأس الكؤوس الأفريقية.