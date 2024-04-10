شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وخسارة الزمالك فى ختام المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت، أمس الثلاثاء، الجولة الأخيرة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024. وشهدت الجولة الأخيرة بهذه المرحلة فوز كل من الجزيرة على الزمالك بنتيجة 26/24، حيث خاض الفريق الأبيض اللقاء بالشباب والناشئين، والأهلى على سبورتنج 36/25.

ويتصدر فريق الأهلى ترتيب المنافسة برصيد 46 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، وتأهل كلا الفريقين لخوض منافسات بلاى أوف تحديد بطل المنافسة.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.