دوري أبطال أوروبا: - التعادل يحسم "معركة" الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم التعادل الإيجابي (3-3) موقعة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب مساء اليوم الثلاثاء.

على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد، افتتح مانشستر سيتي باب التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية من ركلة حرة نفذها البرتغالي بيرناردو سيلفا عجز عنها الحارس الأوكراني أندري لونين، لكن النادي الملكي أدرك التعادل في الدقيقة 12 إثر تسديدة قوية من الفرنسي إدواردو كامافينغا حولها البرتغالي روبين دياز بالخطأ في مرمى فريقه.

وتقدّم ريال مدريد بالنتيجة عن طريق البرازيلي رودريغو في الدقيقة 14، لكن سيتي نجح في الشوط الثاني في تعديل النتيجة عبر تسديدة قوية ومحكمة من فيل فودين قبل أن يسجل الكرواتي يوسكو غرافيول هدف التقدم للـ"سيتيزنس" في الدقيقة 71 من تسديدة خدعت حارس ريال مدريد.

وفي الدقيقة 79 من عمر المباراة، اخترق البديل الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش دفاعات سيتي ومرر إلى البرازيلي فينيسيوس على الجهة اليسرى الذي رفع الكرة على الجانب الأيمن عاجلها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بقدمه اليمنى في مرمى مانشستر سيتي مدركاً التعادل.

ويتواجه الفريقان إياباً يوم الأربعاء في 17 أبريل/نيسان الجاري على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

أرقام من المواجهة

الهدف الذي سجله سيلفا في الدقيقة الثانية هو أسرع هدف يتلقاه ريال مدريد على أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ نيسان/أبريل 2018 أمام يوفنتوس (بعد دقيقة و48 ثانية).

ريال مدريد يتلقى 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء في مباراة على أرضه لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يتلقى 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء في مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية بعد الأولى أمام ليغيا وارسو في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

كارلو أنشيلوتي يصبح أول مدرب يخوض 200 مباراة في دوري أبطال أوروبا بمسماه الحالي (منذ 93/1992).

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي هي ثاني مباراة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا تشهد تسجيل 3 أهداف في أول 14 دقيقة بعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في نيسان/أبريل 2019.

مانشستر سيتي يصبح أول فريق يسجل 3 أهداف في 5 مباريات متتالية لأول مرة في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ انطلاقها عام 1955.

(بي إن سبورت)