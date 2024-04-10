دوري أبطال أوروبا: - بايرن ميونيخ يعود بنتيجة مقبولة من أرض آرسنال

نجح بايرن ميونيخ في تحقيق نتيجة مقبولة أمام مضيفه آرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتعادل بايرن ميونيخ الألماني خارج أرضه أمام آرسنال الإنجليزي 2-2 يوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكان آرسنال الطرف البادئ بالتسجيل بفضل نجمه بوكايو ساكا بعد مرور 12 دقيقة.



ولم يتأخر بايرن ميونيخ في التعديل بعد مرتدة مثالية ترجمها غنابري إلى هدف (18) قبل أن يضيف الإنجليزي هاري كين هدف التقدم لصالح الفريق البافاري من ركلة جزاء (32) والذي انتهى عليه الشوط الأول.



وقدم آرسنال أداءً جيداً في الشوط الثاني ليتمكن من تعديل النتيجة من خلال البديل البلجيكي تروسارد (76).



وتأجل الحسم إلى الأسبوع المقبل حين يواجه بايرن ميونيخ منافسه آرسنال في ألمانيا.



(بي إن سبورت)