تحويل شريف إكرامي إلى لجنة الانضباط.. التفاصيل كاملة

يتجه الاتحاد المصري، إلى إحالة شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى لجنة الانضباط من أجل التحقيق معه.

يأتي ذلك بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها شريف إكرامي، والتي هاجم خلالها جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكر المصري.

وسيتم حسم قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة النهائي، بخصوص تحويل شريف إكرامي للامتثال أمام لجنة الانضباط، خلال أقرب اجتماع سيعقده مجلس الجبلاية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

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وكان شريف إكرامي قد هاجم جمال علام وذلك خلال ظهوره في لقاء تليفزيوني، ردًا على تصريحات رئيس اتحاد الكرة، بخصوص إيجابية فحص المنشطات الذي خضع له رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز برباعية مقابل لا شيء أمام نظيره الجونة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، أمس الثلاثاء.