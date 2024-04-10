توخيل يشن هجومًا على التحكيم عقب تعادل بايرن ميونخ مع آرسنال

شن توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونخ، هجومًا على تحكيم مباراة فريقه أمام آرسنال، في المباراة التي جمعت بينهما في دوري أبطال أوروبا.

وانتهى اللقاء الذي احتضنه ملعب “الإمارات” بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز الأهداف الأول لأرسنال بوكايو ساكا في الدقيقة 12، وتعادل للبايرن جانبري في 18، وتقدم هاري كين عن طريق ركلة جزاء في الـ32، وأدرك التعادل للجانرز تروسارد في 76.

وقال توخيل بعد نهاية اللقاء في تصريحات صحفية:” كانت مباراة صعبة للغاية، وآرسنال كان خصم قوي لنا، ويمتلك اليوم عنصر الجمهور”.

وتابع: “أدركنا التعادل سريعًا بعدما سجل لاعبي آرسنال، كان رد فعلنا جيدًا”.

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وأضاف: “أوجه حديثي عن التحكيم، الحكم لم يكن لديه الشجاعة ليمنح ركلة جزاء مستحقة اليوم في موقف مجنون وحرج بعض الشيء”.

وواصل: “لقد اعترف بأنه رأي الخطأ الذي أرتكبه لاعب آرسنال، ولكنه قال إنه خطأ طفولي، لا يستحق أن أحسبه في مباراة في ربع نهائي دوري الأبطال”.

واختتم: “الخطأ كان أن حارس مرماهم قد مرر الكرة ناحية لاعب الدفاع لديهم، ولمس الكرة بيده، لأنه أعتقد أن المباراة لم تكن جارية، ولكنها كانت في المباراة بالفعل، واعترف الحكم بذلك، وكانت لمسة يد! إنه أمر محبط للغاية”.

ويستعد بايرن ميونخ لاستضافة آرسنال في مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم 18 إبريل.