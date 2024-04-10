الاتحاد السعودي يحدد قيمة عرضه الأول لضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية عن عرض نادي اتحاد جدة المقدم إلى الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، للانتقال إلى الدوري السعودي.

وكان اتحاد جدة قدم عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني الصيف الماضي، لضم محمد صلاح لكن نادي ليفربول والمدير الفني الألماني يورجن كلوب، رفضا رحيل الفرعون المصري.

وذكرت تقارير انجليزية، أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في تقديم أول عرض لضم الفرعون المصري، بقيمة 70 مليون إسترليني.

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وأشارت إلى، أن العميد يسعى لخطف صفقة قائد منتخب مصر مبكرًا، في ظل رغبة الهلال في الحصول على خدماته.

وكانت عدة تقارير أشارت إلى أن يبدي محمد صلاح يبدي رغبته في على استكمال الموسم الأخير من عقده مع ليفربول، انتظارا للرحيل مجانا في صيف عام 2025.

وسيلاقي فريق الهلال نظيره الاتحاد في مباراة نهائي السوبر السعودي يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر أبريل الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الزعيم والعميد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد محمد بن زايد.