تحديد موعد مباراتي الاهلي ضد مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي اليوم الثلاثاء عن موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ذهابًا وإيايًا أمام الاهلي، عبر حسابه الرسمي.

وتأهل فريق الاهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بنظيره سيمبا، وفاز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

بينما تأهل فريق مازيمبي إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو بنتيجة 2-1 بعد المباراتين في دور الثمانية.

موعد مباراتي الاهلي ضد مازيمبي

وذكر الحساب الرسمي لنادي مازيمبي الكونغولي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن مباراة الذهاب بين مازيمبي والاهلي ستقام على ملعب “لوبومباشي” يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب الأخير في مدينة “لوبومباشي” الكونغولية.

فيما ستقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة يوم السبت الموافق 27 أبريل، على ستاد القاهرة.

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره زد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على استاد السلام.