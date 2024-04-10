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أول تعليق من مدرب ريال مدريد على التعادل مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب ، كارلو أنشيلوتي، عن التعادل مع مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي .

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "بالتأكيد كنا نريد أن نفوز، ولكن هذا لم يكن ممكنا، حيث كانت مباراة متكافئة وبالطبع كنا نحتاج إلى الطاقة وهذا ما حدث".

وأضاف: "أنا راض لأننا أظهرنا قوة كبيرة ولعبنا بشكل جيد بالكرة وبدونها وقدمنا مباراة مكتملة".

وأتم الألماني: "مباراة الإياب ستكون أيضا متكافئة وإذا لعبنا بنفس الأسلوب من الممكن أن ننافس بقوة في مانشستر، وتعلمنا من درس الموسم الماضي وقدمنا اليوم مستوى مميز في معظم أوقات المباراة".

وتقام مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال والسيتي يوم الأربعاء 17 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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