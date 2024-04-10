تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد قبل موقعة السوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - صدام جديد منتظر بين الهلال والاتحاد في كأس السوبر السعودي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي على استاد محمد بن زايد.

ويشارك الهلال كونه حامل لقب كأس الملك السعودي في الموسم المالي بينما يشارك الاتحاد بصفته حامل لقب الدوري السعودي وحجز الهلال مقعده في نهائي السوبر بعد فوزه على النصر بهدفين لهدف في نصف النهائي، كما فاز الاتحاد على الوحدة بنفس النتيجة.

تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد

150 مبارة هي مجموع مواجهات الهلال والاتحاد في مختلف المسابقات وكانت الأفضلية لصالح الهلال بواقع 65 انتصارا مقابل 50 للاتحاد في حين كان التعادل حاضرا في 35 مباراة.

وتقابل الهلال والاتحاد في 103 مباراة في الدوري السعودي، و15 مباراة في كأس الملك، و8 مواجهات في البطولات القارية.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

تنطلق صافرة مباراة الهلال والاتحاد مساء يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حقوق بث مباريات كأس السوبر السعودي، وسوف يتم نقل مباراة الهلال والاتحاد على شاشتها، كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية.