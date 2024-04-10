دويدار: الزمالك يحتاج لمدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية.. وهذا اللاعب يشبه حسام غالي

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق على مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023/2024.

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وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "الزمالك قدم مباراة بشكل جيد أفضل من مودرن فيوتشر".

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد التعادل مع مودرن فيوتشر، في المباراة المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ربع النهائي.

وتابع: "الزمالك يجب عليه أن يعيد حساباته، الأدوار القادمة ستكون صعبة وسيواجه منافسين أقوى".

وأكمل: "مباراة الزمالك أمام فيوتشر مكسب كبير، وأحمد حمدي يشبه حسام غالي في طريقة لعبه، بالإضافة إلى أحمد فتوح الاذي استقر بدنيًا بشكل كبير واستعاد بعضًا من مستواه".

وأتم: "هناك مشاكل كبيرة في أداء الزمالك على مستوى التنظيم، والزمالك يحتاج لمدير فني له سيرة ذاتية قوية جدًا، وسيتوج ببطولات عديدة خلال الفترة القادمة.