أول رد فعل من أرتيتا بعد تعادل آرسنال وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - علق أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي على تعادل فريقه مع بايرن ميونيخ الألماني بهدفين لكل منهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة على التعادل المخيب لفريقه على ملعب الإمارات: أضعنا العديد من الفرص وكان يمكننا الفوز بهدفين نظيفين لولا الأخطاء الدفاعية الساذجة.

وأهدر بايرن ميونيخ فوزًا ثمينًا على مضيفه آرسنال، عندما تعادل معه 2-2 مساء الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب على أرض بايرن الأربعاء المقبل.

وتقدم بايرن ميونخ على أرسنال بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف آرسنال بوكايو ساكا بينما سجل جانبري وهاري كين ثنائية البايرن قبل أن يدرك آرسنال التعادل في الشوط عن طريق تروسارد.

