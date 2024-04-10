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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - إستقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الإسباني على التشكيل الأساسي الذي يواجه نظيره باريسسان جيرمان مساء اليوم الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة .

ويستعيد برشلونة في مباراة اليوم خدمات قنائي الوسط فرينكي دي يونج ويدري في تدعيم قوي لخط وسط البلوجرانا.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان

ومن المنتظر أن يدفع تشافي بتشكيل يضم كلا من: 

حارس المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي - رونالد أراوخو - كوبارسي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: الكي جندوجان - فرينكي دي يونج - كريستنسن.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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