تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على التشكيل الأساسي الذي يواجه نظيره باريسسان جيرمان مساء اليوم الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعيد برشلونة في مباراة اليوم خدمات قنائي الوسط فرينكي دي يونج ويدري في تدعيم قوي لخط وسط البلوجرانا.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان

ومن المنتظر أن يدفع تشافي بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي - رونالد أراوخو - كوبارسي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: الكي جندوجان - فرينكي دي يونج - كريستنسن.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا.