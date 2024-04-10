موعد مباراة بايرن ميونخ ضد آرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الإياب بين فريقي بايرن ميونخ ضد نظيره آرسنال، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيطر التعادل الإيجابي على لقاء اليوم بين فريقي آرسنال وبايرن ميونخ، بنتيجة 2-2، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب “الإمارات” معقل الجانرز.

وأحرز الأهداف الأول لأرسنال بوكايو ساكا في الدقيقة 12، وتعادل للبايرن جانبري في 18، وتقدم هاري كين عن طريق ركلة جزاء في الـ32، وأدرك التعادل للجانرز تروسارد في 76.

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موعد مباراة بايرن ميونخ ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق بايرن ميونخ لاستضافة نظيره آرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الإياب بين فريقي بايرن ميونخ وآرسنال يوم 17 إبريل الجاري.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.