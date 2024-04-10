المصرى يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر

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القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري معسكراً مغلقاً بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الرابعة عصر غداً الخميس على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وحذر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق البورسعيدي، من انتفاضة لاعبي مودرن فيوتشر بعد خروجهم من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك قبل مواجهة الخميس المقبل التي تجمع الفريقين بالجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وتأكد غياب الثنائي صلاح محسن وكريم العراقي لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد برج العرب، بعد حصول صلاح محسن على الكارت الأحمر خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي شهدت كذلك حصول كريم العراقي على الإنذار الثالث.

وكان المصري قد خسر في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتراجع المصري إلى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، متساوياً مع الاتحاد السكندري صاحب قمة الترتيب، وإنبي الوصيف بنفس الرصيد.