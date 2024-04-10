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موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًّا موعد مباراة الذهاب والإياب بين مازيمبي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا. 
 

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 
 

ويلتقي فريق الأهلي ومازيمبي الكونغولي بذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالكونغو يوم السبت الموافق 20 أبريل في الساعة الـ 3 العصر.

 

ويقام لقاء الإياب بالقاهرة يوم الجمعة 26 أبريل في 9 مساءً.

 

وتأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد اقصاء نظيره سيمبا التنزاني، فيما نجح مازيمبي في الوصول إلى ذات الجولة بعد هزيمة بترو أتلتيكو الأنجولي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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